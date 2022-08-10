Абакан, 10 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 59 новых носителей коронавируса, выздоровели 78 человек, госпитализация потребовалась семерым заболевшим (9 августа — 17). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Хакасии подтверждён 88 861 случай заражения коронавирусом, выздоровели 86 154 человека, скончались 2415 ковид-пациентов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, несмотря на рост уровня заболеваемости, дополнительные меры в регионе пока не вводятся. Однако остаются в силе методические рекомендации Роспотребнадзора с мерами профилактики, которые необходимо соблюдать.

В Хакасии регистрируется суточный прирост заболевших ОРВИ, коронавирусом и пневмониями. Всё чаще выявляются последние подвиды штамма «Омикрон» ВА.4 и ВА.5, характеризующиеся большей заразностью.

Главный санитарный врач по Хакасии Татьяна Романова призывает соблюдать имеющиеся рекомендации. Они касаются тестирования сотрудников для своевременного выявления и изоляции заболевших, соблюдения масочного режима в учреждениях соцобслуживания и медучреждениях, дезинфекции в местах массового пребывания, на транспорте и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Хакасии было подтверждено 32 случая COVID-19, выздоровели 15 человек.