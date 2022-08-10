Москва, 10 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в думский комитет по экономической политике для проработки поступившие отзывы на законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин расписал письмо президента РСПП Александра Шохина с позицией организации по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» (по вопросу распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций) первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову и председателю комитета по экономической политике Максиму Топилину», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Также в Госдуму поступили обращения других организаций и региональных парламентов, не поддерживающих принятие этого законопроекта в предложенной редакции.

«В их числе АНО «Цифровая экономика», Ассоциации рекламных компаний «Основа» и др. Они направлены председателем Государственной думы для работы в профильный комитет», — добавили в пресс-службе.