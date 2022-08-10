Будапешт, 10 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft сами заплатили за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины, сообщает 10 августа венгерское издание Portfolio.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Взяв на себя обязательство по комиссии, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: по обещанию украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая несколько дней назад была остановлена из-за технических препятствий на стороне банка», — сообщили в пресс-службе MOL.

С таким же заявлением выступила и словацкая Slovnaft, которая уже перевела деньги за транзит сырой нефти по трубопроводу.

Как сообщало ИА REGNUM, по южной ветке «Дружбы» российская нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию.

Ветка проходит через Украину, которая 4 августа перекрыла транзит. Российский платёж за транзит не состоялся в связи с тем, что, хотя Москва и направила деньги, они не прошли из-за седьмого пакета ЕС против РФ.