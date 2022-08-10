Москва, 10 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 6 022 человека. Об этом свидетельствует опубликованная 10 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 651 404 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 877 323.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 10 августа число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.