Уфа, 10 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Фестиваль традиционной национальной кухни «БэлешФест» состоится в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба администрации города Пятигорска Фестиваль национальных кухонь «Кухни народов России»

Сообщается, что мероприятие, целью которого является изучение, развитие и сохранение национальной кухни народов, проживающих на территории Башкирии, пройдет 20 августа в селе Буздяк Буздякского района. Главным символом праздника станет «ҙур бэлеш» — печеный пирог из пресного теста с различной начинкой.

Отмечается, что гости фестиваля смогут попробовать блюда и напитки русской, башкирской, мордовской, татарской, чувашской, марийской, удмуртской кухни. Они также смогут посмотреть выставки национальной одежды, утвари и ремесел. На площадке фестиваля будут работать десять тематических площадок для взрослых и детей.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Баймакском районе Башкирии прошел фестиваль лошадей.