Джакарта, 10 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что готов стать кандидатом в президенты на предстоящих выборах в 2024 году, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

«Если я получу работу, я считаю своим священным долгом служить людям, конечно, я должен принять это, если меня действительно номинируют», — заявил министр обороны Индонезии.

Прабово Субианто запретили посещать США из-за нарушений прав человека. Однако Вашингтон отменил эту политику в 2020 году, поскольку обвинения были необоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии и Малайзии особые отношения, как у Соединенных Штатов и Великобритании.