Казань, 10 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Около 500 субъектов предпринимательской деятельности воспользовались поддержкой в Татарии. С начала 2022 года бизнес-сообществом, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», получены льготы в размере более 820 млн рублей, сообщает 10 августа минэкономики РТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Малый бизнес России и его друзья

В республике максимальная ставка по кредитам для бизнеса составляет 5,5% годовых, минимальная — 0,1%. Льготное микрофинансирование позволяет малым компаниям получить до 5 млн рублей на срок не более трех лет.

Наиболее востребованы программы «Содействие» и «Самозанятые». Первая программа рассчитана на все субъекты предпринимательства, независимо от вида деятельности и целей привлечения заемных средств, вторая предназначена для самозанятых граждан.

Портфель Фонда поддержки предпринимательства включает шесть микрофинансовых продуктов, охватывающих все сферы предпринимательской деятельности.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 1 июля действует новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Эксперимент проводится в два этапа: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года и с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. На первом этапе стать участником автоматизированной упрощенной системы налогообложения могут вновь созданные организации и зарегистрированные ИП, а на втором — все остальные налогоплательщики.

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