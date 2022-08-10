Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге набирают работников, которые отправятся на вахтовые работы для восстановления Мариуполя. Об этом свидетельствуют сайты сервисов по поиску работы и найму сотрудников.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инженер рассказывает о работе гидравлических насосов

В первую очередь ищут сотрудников на работу на вакансии инженеров. Объявления публикуют ООО «СпецСнабТранс», ООО «ГК Апрель», ООО «Ленмонтаж» и ООО «Северная Пальмира».

Так, например, требуется руководитель проекта по восстановлению социальной инфраструктуры в Мариуполе. В обязанности будет входить капитальный ремонт многоквартирных работ, реконструкция школ, садов и других объектов, а также выполнение ремонтно-отделочных работ социальной инфраструктуры. Помимо этого есть и другой спектр задач. В качестве оплаты предлагают фиксированный оклад и премии, о предполагаемой зарплате информации нет.

«На 15-20 дней в Белоостров (Сестрорецк), песок. Далее в Мариуполь на долгосрочный контракт, проживание, 3-х разовое питание, оплата 2 раза в месяц», — содержится в тексте к вакансии водителя самосвала с зарплатой от 160 до 200 тысяч рублей.

В Северной столице также ищут человека на место инженера подъемно-транспортного оборудования (ПТО) по направлению «слаботочные системы и автоматизация». За такую работу обещают зарплату от 130 тысяч рублей. Также требуется инженер по строительству и эксплуатации котельного оборудования и газового хозяйства. Для него зарплату обещают выше — от 160 тысяч рублей (до вычета налогов).

Отметим, что также среди вакансий, на которые ищут сотрудников, есть ставки производителя работ сантехнического участка (от 160 тысяч рублей (до вычета налогов)), инженера ПТО на сантехнический участок (от 150 тысяч рублей на руки), монтажника трубопровода (от 100 до 150 тысяч рублей), специалиста по котельным и котельному оборудованию (от 150 тысяч рублей), электрогазосварщика на тепловые сети (от 150 до 200 тысяч рублей) и другие.

Напомним, что Мариуполь является городом-побратимом Санкт-Петербурга. Северная столица оказывают активную помощь в восстановлении города в ДНР.