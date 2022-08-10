* талибов — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 10 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз в переулке за штаб-квартирой разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обнаружен труп мужчины.

Jo Naylor Убийство

На аудиозаписи, полученной газетой «8 Собх», один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что этого человека только что обнаружили, и на его теле видны следы побоев.

При этом радикалы заявили, что тело было подброшено к штаб-квартире разведки, и они пытаются найти близких жертвы.

На настоящий момент личность убитого не установлена, но следует отметить, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных частях Афганистана участились загадочные и целенаправленные убийства.