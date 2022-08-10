Чувашия, 27 августа, 2010, 15:36 — ИА Регнум. В выходные дни, 28-29 августа, погоду в Чувашии будет портить южный циклон. В ночь на воскресенье через республику пройдет его точка окклюзии, и в это время ожидаются очень сильные дожди, сообщил ИА REGNUM Новости автор проекта "Погода в Чувашии" Владимир Михайлов .

Завтра, 28 августа, в течение дня погода будет облачная, но обойдется без осадков. Осадки начнутся вечером - и это будет настоящий ливень, интенсивность которого снизится только после полуночи. Температура воздуха составит +17...+19 градусов тепла днем и на всего градус ниже ночью. Ветер западный с переходом на юго-восточный. В воскресенье циклон комфортно располжится над Волго-Вятским регионом, но дожди в этот день если и будут, то непродолжительные и лишь местами. Днем столбики термометров повысятся до +19...+21 градуса, а в ночь на понедельник будет +10...+12 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.