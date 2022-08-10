Донецк, 10 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Безопасность Донецка может быть обеспечена только разгромом противника в Авдеевке и других ближайших населенных пунктах, а также отбрасыванием ВСУ к границе с Днепропетровской и Запорожской областями, отметил в своем телеграм-канале 10 августа военкор Юрий Котенок.

Ngu.gov.ua ВСУ. Донбасс

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«Актуально усиление Донецкой группировки ВС РФ. Это необходимо для ликвидации Авдеевского укрепрайона ВСУ, из которого противник каждый день ведет огонь по донецко-макеевской и горловской агломерациям ДНР», — отметил военкор.

Необходимо взломать систему опорных пунктов, узлов и районов обороны противника, которая возводилась восемь с половиной лет — сейчас, несмотря на большие потери, ВСУ пытаются удержаться, нависая группировкой над Донецком и терроризируя население ДНР, добавил Котенок.