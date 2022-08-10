Пекин, 10 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На вопрос журналистов о том, закончены ли учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова Тайвань, не стал отвечать на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Мы уже четко разъясняли, что проведение Китаем военных учений в акватории, окружающей территорию страны, обоснованно, разумно и законно», — сказал он.

При этом Ван Вэньбинь уточнил, что учения НОАК около острова стали предупреждением провокаторам и выступающим за «независимость» Тайваня сепаратистам.

«Что касается интересующей вас информации, советую обратиться к китайским военным», — добавил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народно-освободительной армии Китая заявили об успешном выполнении задач в ходе учений вокруг Тайваня.