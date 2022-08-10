Токио, 10 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Игра Monster Hunter Rise: Sunbreak от японского разработчика Capcom получит первое обновление уже 10 августа 2022 года. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Скриншот из игры Monster Hunter Rise Monster Hunter

В новом трейлере студия представила четырех новых монстров: Seething Bazelgeuse, Silver Rathalos, Golden Rathian и Lucent Nargakuga, которые появятся в обновлении. Также в игре появится новая система квестов, которая будет называться «исследование аномалий».

Напомним, что Sunbreak — это масштабное дополнение к ролевому экшену Monster Hunter Rise. Игра вышла 26 марта 2021 года и была продана тиражом более 10 миллионов копий.