Москва, , 18:38 — REGNUM В 32 регионах России, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», стартовали конкурсные процедуры на получение грантов молодым предпринимателям. В Новосибирской области первые гранты на открытие или развитие собственного дела получили уже 18 бизнесменов в возрасте до 25-лет включительно.

Молодые новосибирские предприниматели одними из первых в России получили безвозмездные гранты Цитата mbnso.ru

По условиям программы, реализуемой Минэкономразвития России, грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей могут получить ИП или юридические лица, учредителями которых являются лица в возрасте 14−25 лет. Лицам, не достигшим 18-летия, для этого требуется согласие родителей. Для получателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Арктической зоне, максимальный размер гранта составляет не более 1 млн рублей.

«Сбалансированное развитие предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы — одна из ключевых задач Министерства экономического развития. Мы снимаем барьеры к открытию бизнеса для социальных предпринимателей и молодежи до 25 лет. Запланировано, что в 2022—2024 гг. грантами для молодых предпринимателей воспользуются более 15 тысяч субъектов МСП, в том числе 4 200 предприятий в 2022 году, — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — В 2022—2024 годах на реализацию грантовой программы предусмотрено 7,6 млрд рублей, в том числе более 2-х млрд в 2022 году».

По состоянию на 4 августа 2022 года конкурсные процедуры на получение грантов начали 32 субъекта Российской Федерации: Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Забайкальский край, Ивановская область, Кемеровская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Магаданская область, Московская область, Новосибирская область, Приморский край, Псковская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Саха, Республика Хакасия, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, ХМАО, Чеченская Республика, ЯНАО.

Еще 48 регионов страны внесли корректировки в свои нормативные правовые акты и готовы начать конкурсные процедуры. В остальных субъектах Российской Федерации проведение конкурсов планируется в срок до октября 2022 года.

В Новосибирской области выдача грантов молодым предпринимателям уже начата. Первая волна приёма заявок там стартовала в июне текущего года — была подана 21 заявка, из которых 18 удовлетворено. Среди получателей грантов — владельцы предприятий общепита, швейных фабрик, образовательное подразделение диджитал-агентства, производители универсальных плат управления для промышленного оборудования и другие. Второй поток приема заявок, в рамках которого для получения поддержки будет отобрано еще до 20 проектов, пройдет в Новосибирской области с 17 по 26 августа.

Средства гранта предприниматели могут потратить на различные направления деятельности предприятия — аренду или ремонт помещения, присоединение к инженерным сетям, приобретение оборудования, оргтехники, ПО, оплату коммунальных платежей, услуг связи, первых платежей по договорам лизинга и т.д. Так, новосибирский предприниматель Глеб Лобанов получил грант в 233 тысячи рублей на развитие производства микрозелени на вертикальной ферме.

«Готовить документы для гранта не составило труда, очень подробно поясняли процесс подачи сотрудники Центра «Мой бизнес». Полученные средства направлю на увеличение семенного фонда. Надо расширяться», ― поделился бизнесмен.

Обязательными условиями для получения гранта являются софинансирование не менее от 25% от стоимости проекта, а также прохождение бесплатного обучения в Центре «Мой бизнес».

«В рамках обучения мы помогаем составить бизнес-план, который входит в пакет обязательных документов для получения финансовой поддержки. Важно, чтобы курс был пройден в течение последнего года до момента получения гранта», — заметила руководитель Центра поддержки предпринимательства на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области Ольга Ершова.

Программа грантовой поддержки молодых предпринимателей реализуется Минэкономразвития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Обратиться за грантом молодые бизнесмены могут в местные органы власти — министерство экономики своего региона или департамент экономики. Помощь в подготовке заявки на грант, написании бизнес-плана для проекта предпринимателям оказывают Центры «Мой бизнес», действующие во всех субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.