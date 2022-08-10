Пушкин, Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Компания депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрия Павлова (партия «Новые люди»)приобрела 5,35 га земли в Пушкинском районе города за 111,5 млн рублей под строительство малоэтажного жилья. Об этом сообщается 10 августа на сайте «Дом. РФ».

Дом. рф Участок земли в городе Пушкин на шоссе Подбельского, 7

Земельный участок в 5,35 га располагается на шоссе Подбельского у железнодорожной станции Царское Село. В окружении него находится территория НИИ и садоводство. Согласно виду разрешенного использования, землю можно использовать под коммерческую застройку и малоэтажное жилое строительство.

Заявку на покупку лота электронного аукциона подала лишь одна компания — многопрофильная инвестиционно-девелоперская компания ООО «Колвэй», основанная Павловым в 1993 году.