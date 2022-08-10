Белгород, 10 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Женщина и ребёнок, которые пострадали в результате нападения на них вооружённого подростка в Бессоновке, находятся в реанимации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе минздрава Белгородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Состояние здоровья женщины оценивается врачами как тяжёлое, однако она находится в сознании. Шестилетнего ребёнка в связи с тяжестью полученных травм готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, на мать с сыном накануне напал 16-летний подросток с отверткой, он задержан и дал признательные показания.