Пермь, 10 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Перми контролёров общественного транспорта оснастили персональными видеорегистраторами, сообщили 10 августа в пресс-службе городской администрации.

gorodperm.ru/Виталий Кокшаров Автобус в Перми

Как отметили в «Гортрансе», видеорегистраторы позволят улучшить качество проверок и обеспечить безопасность перевозок. Оборудование контролёрам выдают перед выходом на линию. Небольшую видеокамеру прикрепляют к одежде. Запись ведётся в течение всего рабочего дня и хранится несколько месяцев.

«Если между контролёром и пассажиром возникает спор, в котором бывает сложно разобраться, то теперь мы всегда можем посмотреть запись с видеорегистратора. Это позволит нам объективно оценивать действия сотрудников и пассажиров в неоднозначных ситуациях», — сказал начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.