Москва, 10 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Энергетический кризис начинает отрезвлять западных партнеров, стратегия закупок энергоресурсов в ЕС реализуется в многовекторной форме, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

wilhei Баррель

«На фоне дефицита и высоких биржевых цен ее можно охарактеризовать так: покупай там, где дают и есть еще возможность купить.

Нефтяное эмбарго ЕС против России пока еще не вступило в полную силу и до конца 2022 года закупки российской нефти достигнут традиционно высокой отметки, превышающей 1,85 млн баррелей в сутки.

Тайно или публично осуществляются поставки российской нефти зарубежным заказчикам в ЕС Россию, в принципе, не должно волновать. Американские СМИ детализируют и драматизируют каждый нюанс в освещении экономического сотрудничество России с любой из стран ЕС.

Делается это совсем не случайно, а во благо для дальнейшей информационной поддержки и лоббирования американского нефтяного бизнеса.

Сегодня общий ежедневный объем поставок российской нефти в ЕС достигает 1,4 млн баррелей. Будет она в таком же объеме продаваться в ЕС или совсем не будет — это головная боль отдельных стран еврозоны.

А эти страны уже сами по себе и без оглядки на Брюссель принимают меры для нивелирования энергетического кризиса.

России есть куда и кому продавать свои энергоресурсы. Только с апреля текущего года Россия увеличила поставки нефти в Индию в 50 раз», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Южной Европы постепенно возвращаются на рынок российской нефти, поскольку до вступления запрета Европейского союза на покупку нефти из России осталось четыре месяца.

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