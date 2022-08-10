Кишинёв, 10 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Инфляция в Молдавии побила новый «рекорд», достигнув в июле 33,6% и будет ещё больше. Об этом 10 августа в своём телеграм-канале заявил экс-президент республики Игорь Додон.

Dodon.md Игорь Додон

Он отметил, что пока Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) удерживает цены на газ ниже, чем его закупочная стоимость, но это не может долго продолжаться.

«Рано или поздно тарифы на газ придётся повысить. Затем повысятся тарифы на теплоноситель, который также производится из природного газа. Сюда добавляется цена на электроэнергию, которая будет увеличена в связи с ростом закупочных цен», — написал Додон.

Бывший президент отметил, что рост цен на газ также приведёт к подорожанию дров и угля. Он не верит в успех попыток правительства сдержать подорожание этих видов топлива.

«Эти повышения цен являются следствием некомпетентности правительства вести переговоры в интересах граждан», — заявил политик.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии стала зависеть от цен в ЕС. В августе она выросла до $1458 за кубометр. Тариф пока рассчитывают, исходя, что газ стоит по $900.