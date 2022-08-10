Стокгольм, 10 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Количество активных пользователей игры V Rising от шведской студии Stunlock Studios превысило отметку в 2,5 миллиона. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM V Rising

Игра стала доступна на PC 17 мая 2022 года и за первую неделю после релиза собрала первый миллион регистраций. А спустя месяц, 17 июня 2022 года, разработчик объявил о втором миллионе пользователей.

Напомним, что V Rising — это многопользовательская игра в жанре симулятора выживания. В ней игроку предстоит взять на себя роль пробудившегося вампира и вернуть свою силу, охотясь на людей.