Владивосток, 10 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Приморский краевой суд отказался пересмотреть меру пресечения для бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Апелляция его адвокатов отклонена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе инстанции.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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Срок заключения под стражу для бывшего главы приморской столицы продлён ещё на месяц до 3 сентября.

«Постановлением Приморского краевого суда от 09.08.2022 апелляционная жалоба адвоката Китаева А. М. в защиту обвиняемого Гуменюка О. В. оставлена без удовлетворения, постановление Ленинского районного суда Владивостока от 29.07.2022 — без изменений и вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе Приморского краевого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Олега Гуменюка обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.