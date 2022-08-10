Киев, 10 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Потери киевской армии в ходе спецоперации на Украине измеряются в сотнях тысяч человек, написал 10 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

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«По оценке военного аналитика Бориса Рожина, потери формирований Киева с февраля 2022 г. достигают 50−70 тыс. только убитыми. К этой цифре стоит добавить раненых, пленных, дезертировавших и пропавших без вести. Американские данные свидетельствуют о десятках тысяч покалеченных и сбежавших», — отметил военкор.

Точное число потерь в настоящее время неизвестно никому, в том числе и в Киеве, добавил Котенок.