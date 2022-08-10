Москва, 10 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Российский боксёр, серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов примет участие в матче сборных России и Азии, который пройдёт в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

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Гаджимагомедов будет лидером сборной России и выступит в категории до 90 кг. В команде Азии будут представители Таиланда, Монголии, Индии, Казахстана и Узбекистана.

Турнир пройдёт 7 сентября во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы ВЭФ.