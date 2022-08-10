Грозный, 10 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз призвал украинских военных остановить бессмысленное кровопролитие и взять ситуацию на Украине в свои руки. Они могут сохранить не только свои жизни, но и страну, не позволив Западу, снабжающему её оружием, разрушить её.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Еще раз напоминаю украинским военнослужащим, что у них все еще остается возможность сохранить свои жизни и вернуться к семьям. Не позволяйте Западу разрушить вашу страну. Гоните прочь бандеровцев и президента-наркомана. Возьмите ситуацию в свои руки. Не позволяйте нацистам находиться в своих городах», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, «бандеровцы не воюют в открытом поле», они подвергают опасности мирных граждан.

«Россия, несмотря ни на что, продолжает помогать вам. Все еще идут поставки энергоресурсов. Если вы дорожите своим государством, хотите возродить его и если вам нужна поддержка от России, то не упускайте свой последний шанс. Другого не будет. Гоните прочь мерзавцев. Скажите свое слово», — призвал Кадыров.

Ранее Кадыров не раз обращался к военнослужащим Украины с предложением сдаться и сохранить свою жизнь, что послужит наступлению мира и порядка на Украине.