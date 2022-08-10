* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственное информационное агентство «Бахтар» сообщило о создании в Афганистане управления по пересмотру учебной программы.

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Ведомство создано на основании приказа муллы Хайбатуллы Ахундзада, лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в структуре министерства высшего образования и приступило к работе.

Сообщается, что управление состоит из шести отделов и насчитывает в общей сложности 25 сотрудников. Основной целью его создания является «пересмотр учебных программ в свете исламских постановлений».

Не так давно кабинет министров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решил, что учебная программа в высших учебных заведениях должна быть пересмотрена «в соответствии с исламскими правилами». До этого также публиковались сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают возможность внесения масштабных изменений в учебные программы университетов.

Согласно этим сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сокращают часы преподавания основных предметов и вместо этого увеличивают в три раза часы преподавания исламской культуры. Кроме того, в программы всех факультетов будут добавлены новые темы, такие как чтение и толкование Корана, биография пророка, религиозная философия.

Напомним, действующая учебная программа афганских университетов была разработана в своё время под руководством ЮНЕСКО.