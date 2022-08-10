Красногорск, 10 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 10 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 525 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 831 случай больше аналогичного показателя 9 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 694 человек, а днём ранее — у 1 029 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 23 771 новый случай заражения коронавирусом.