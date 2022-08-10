Берлин, 10 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что сожалеет о фотосъёмке с бокалом шампанского во время июльской поездки в Киев и встречи с мэром города Виталием Кличко. Об этом она сообщила в Потсдаме на мероприятии, организованном редакционным объединением «Редакционснетцверк Дойчланд» (RND).

Olaf Kosinsky Нэнси Фезер

В конце июля Фезер побывала в Киеве и украинском городе Ирпень вместе с министром труда и социальных дел ФРГ Хубертусом Хайлем. На снимках из Киева Фезер, Хайль и Кличко стоят на балконе резиденции посла Германии на Украине Анки Фельдхузен и смеются, у них в руках — бокалы с шампанским. Фотографии вызвали возмущение пользователей социальных сетей.

«Я сожалею о фотографии. Конечно, это было неуместно», — приводит слова Фезер агентство DPA.

Министр добавила, что может легко объяснить происходящее на снимках. В Киев вернулась нормальная повседневная жизнь, хотя боевые действия на востоке Украины продолжаются.

Она рассказала, что вечером её и Хайля пригласили к послу и мэру Киева. Немецкие политики выбрали тот же напиток, что и он. Фезер отметила, что «больше бы так не сделала».

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