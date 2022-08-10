Мурманск, 10 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Арктический литературный десант Мурманской областной научной библиотеки отправляется в Териберку. В составе группы — заполярные литераторы и члены Союза писателей России Илья Виноградов, Дарья Высоцкая и Елена Захарова, а также молодой поэт, специалист областной научной библиотеки Валерий Сакович. Творческую поддержку проекту окажут сотрудники межпоселенческой библиотеки Кольского района, а также специалисты фестиваля искусств «Табуретка». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Мурманской области.

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Мероприятие состоится 12 августа, где жителям арктического посёлка Териберка расскажут о современной литературе и о своем творчестве, а также прочтут поэтические строки в авторском исполнении.

Помимо этого, 11 августа в столице Кольского Заполярья состоится творческий вечер петрозаводского поэта, подполковника внутренней службы в отставке, члена Союза писателей России Олега Мошникова.

«Проект «Арктический литературный десант» реализуется Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального министерства культуры. В его задачи входит знакомство с литературным творчеством писателей Кольского Севера, популяризация лучших образцов региональной литературы, продвижение книги и чтения среди городского и сельского населения. Инициатива реализуется в регионе более двух лет, за это время творческая бригада «десантников» выезжала в Оленегорск, Никель, Заполярный, Ковдор, Апатиты, Кировск, Полярные Зори. В каждом городе и поселке писатели знакомили северян с литературным творчеством авторов Кольского Севера, рассказывали о книгах, делились мнением о литературе и проводили памятные автограф-сессии», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посёлок Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова. Главным занятием местных жителей является мелкое частное рыболовство, а с недавних пор и обслуживание туристов, которые приезжают посмотреть на арктический посёлок. Популярность пришла после фильма «Левиафан», снятого в 2014 году.

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