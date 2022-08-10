Москва, 10 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Восстановленная в формате 4К фарс-комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли» выйдет в российских кинотеатрах. Об этом 10 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Цитата из к/ф «Ширли-мырли». Реж. Владимир Меньшов. 1995. Россия

«Киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» приглашают зрителей всей страны посмотреть на большом экране покадрово восстановленный мастерами лаборатории «Мосфильма» шедевр», — сказано в сообщении. Повторный прокат картины стартует 18 августа 2022 года.

Напомним, фильм «Ширли-мырли» рассказывает о братьях-близнецах, которые никогда не знали о существовании друг друга. Один из них стал цыганским бароном, второй — музыкантом с мировым именем, а третий — авторитетнейшим в СНГ вором и аферистом. Лента была впервые представлена в 1995 году.