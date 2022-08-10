Москва, 10 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 10 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 8 608 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 3 827 случаев больше аналогичного показателя 9 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 4 781 человека, а днём ранее — у 5 241 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 23 771 новый случай заражения коронавирусом.