Тбилиси, 10 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд признал незаконным увольнение сотрудницы Грузинского национального музея Динары Вачнадзе в результате рассмотрении иска к министерству культуры Грузии. Об этом 9 августа сообщает неправительственная организация (НПО) «Центр социальной справедливости».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

«Наряду с признанием приказа об увольнении незаконным, суд обязал ответчика выплатить сумму компенсации и заработной платы со дня увольнения до исполнения решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд посчитал недостаточными представленные ответчиком доказательства, что Вачнадзе не могла исполнять свои обязанности.

Напомним, министром культуры Грузии в апреле 2021 года стала Тея Цулукиани. После этого она неоднократно обвиняла Грузинский национальный музей в том, что из него пропали ряд картин. Часть из них удалось вернуть. На фоне скандала из музея были уволены около 70 сотрудников. Иск Вачнадзе к минкульту по этому поводу стал первым, который закончился в пользу истца.