* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали стюардессам национальной авиакомпании Афганистана Ariana не выходить на работу. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники.

lukasbieri Стюардесса оказывает помощь

Стюардессы не были включены в расписание рейсов авиакомпании с момента восстановления полётов, и самолёты Ariana летают без женщин — членов экипажа.

В прошлом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицали увольнение женщин — служащих в государственных учреждениях. Однако, по полученной информации, руководство Ariana «устно» заявило стюардессам, что они «не нужны».

Стюардессы проработали в течение очень короткого времени, одетые в униформу, одобренную талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но теперь они приходят отметиться в офисе авиакомпании два раза в месяц и получают ничтожную сумму в 5000 афгани в качестве ежемесячного пособия, ничего не делая.

Поскольку бортпроводницы вынуждены оставаться дома, пассажирам-женщинам на рейсах Ariana будет отказано в помощи женщин — членов экипажа, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Ariana — не первое государственное учреждение, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увольняют сотрудниц. Ранее радикалы просили сотрудниц министерства финансов направлять вместо себя на работу мужчин — членов их семей. Министерство финансов заявило, что для снижения рабочей нагрузки оно попросило сотрудниц представить мужчину — члена семьи в качестве «заместителя».