Бухарест, 10 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Бухаресте, встретился 9 августа с председателем Палаты депутатов Румынии Марчелом Чолаку, с которым обсудил экспорт ядерных реакторов и сотрудничество в области здравоохранения. Об этом сообщат Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель Южной Кореи предложил активизировать трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Бухарестом в области атомной энергетики, а также призвал правительство Румынии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Чолаку предложил активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения, а также высказал свое предположение относительно того, что румынские власти поддержат заявку Пусана.