Волгоград, 10 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Ревакцинацию от COVID-19 прошёл 10 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Губернатор посетил прививочный кабинет во время рабочей поездки в областную больницу № 1. Перед процедурой ему измерили давление и температуру, вакцинацию провели первым компонентом «Спутник V».

«Прививки надо делать обязательно. У меня полгода прошло. Учитывая, что ситуация непростая в Европе, Азии, да и в наших регионах. То, что она может осложниться у нас, надо это прогнозировать. Поэтому прививка, прививка и ещё раз прививка», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области возобновил работу ковидный оперштаб.