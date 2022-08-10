Берлин, 10 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Значительный рост налогов ожидает с 1 января 2023 года порядка 48 млн жителей ФРГ и это является опасным для экономического развития страны. Об этом 10 августа заявил журналистам в Берлине глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

«Помимо роста цен на продовольствие и газ, 48 миллионам с 1 января грозит значительное повышение налогов. Во время роста цен на продукты и хрупкой экономической перспективы люди могут быть обложены дополнительными налогами на сумму €10 млрд», — сказал он.

Также Линднер уточнил, что в результате этого жизнь в Германии еще подорожает ослабнет конъюнктура.

При этом глава минфина ФРГ отметил, что, по его мнению, повышение налогов в существующей ситуации является несправедливым и опасным для экономического развития страны.

Кроме того, он добавил, что правительство Германии в связи с этим готовит «закон о выравнивании инфляции», который призван смягчить для немецкого населения последствия такого повышения налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что до 25 марта будущего года германский авиаперевозчик Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России.