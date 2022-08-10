Киев, 10 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Очередные обстрелы городов Ясиноватая и Горловка в ДНР зафиксированы 10 августа. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

В 10:30 зафиксирован обстрел Ясиноватой с позиций украинских войск в населённом пункте Орловка. По городу выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

В 10:35 из населённого пункта Дылеевка обстреляна Горловка. Выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

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