Пермь, 10 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Инспекция госжилнадзора Пермского края в судебном порядке намерена добиться прекращения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и лишить две компании лицензий, сообщили 10 августа журналистам в пресс-службе организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

К руководству компаний были претензии. В частности, директора одной компании управляли многоквартирными домами без наличия квалификационного аттестата. В результате они были оштрафованы.

Ранее из реестра лицензий исключили сведения обо всех многоквартирных домах, управляемые компаниями, у которых намерены отобрать лицензии. Мэрия Перми уведомлена об исключении указанных объектов жилфонда из реестра для принятия мер по обеспечению выбора способа управлени

»Меры, направленные на прекращение предпринимательской деятельности по управлению МКД, должны быть показательными для всех управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ. УК не должны забывать, что их главная обязанность обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а иначе их ждет потеря бизнеса», — подчеркнул начальник ИГЖН Прикамья Александр Евсюков.