Южно-Сахалинск, 10 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. По решению правительства РФ увеличено финансирование на строительство грузопассажирского парома. Он будет курсировать между портами Камчатского и Приморского краёв, Курильских островов, Магаданской и Сахалинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства РФ.

Паром

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Вместимость парома составляет порядка 150 пассажиров. Он также может перевозить грузы и автомобили. Ожидается, что первые рейсы будут осуществлены в 2023 году.

«Для завершения его строительства правительство разрешило увеличить цену госконтракта с 3,1 млрд рублей до почти 3,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано», — отметили в пресс-службе кабмина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области обещают запустить новый паром между населёнными пунктами Ванино и Холмск в сентябре 2022 года. Ещё один начнёт курсировать в 2023 году.