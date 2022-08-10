Москва, 10 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Правительство дало положительное заключение на законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное использование метанола, которое привело к гибели людей, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

Как сообщало ИА REGNUM, согласно изменениям, незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт метилового спирта, заведомо создавшие условие для потребления другим лицом, будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. В случае если указанные деяния повлекли смерть двух и более лиц, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

«Получили положительное заключение правительства наш законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное использование метанола, приводящее к гибели людей. Буду предлагать рассмотреть его в ходе осенней сессии», — отметил Топилин в своём телеграм-канале.