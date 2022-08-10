Париж, 10 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Несколько служб экстренной помощи в настоящее время закрыты во Франции. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр здравоохранения Франсуа Браун.

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«Что касается закрытия, то есть службы экстренной помощи, который больше никого не приветствуют, до июля их было четыре, сегодня восемь», — заявил Франсуа Браун.

В опросе, опубликованном в начале августа, ассоциация Samu-Urgences France, которую сам Франсуа Браун возглавлял незадолго до прихода в правительство, сообщила, что в июле несколько служб экстренной помощи были закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции полиция открыла огонь по вооруженному мужчине в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

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