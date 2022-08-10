Донецк, 10 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова был обстрелян киевскими боевиками. Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что украинские нацисты произвели новый обстрел Горловки в 12:30 (совпадает с мск), выпустив по городу пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Военно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Красногоровке ДНР склад боеприпасов вооружённых украинских формирований, в результате чего было ликвидировано до 30 киевских боевиков.