Пекин, 10 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В июле потребительские цены и цены производителей в Китае продемонстрировали не столь сильный рост, как ожидалось, поскольку вспышки COVID-19 и введенные в связи с этим ограничения снизили потребительский спрос, сообщает Financial Times.

David290 Народный банк Китая

Инфляция потребительских цен за месяц достигла 2,7%, что чуть ниже прогноза экономистов. Месячная инфляция составила 0,5%, что соответствует ожиданиям.

Национальное бюро статистики Китая, подготовившее данные, объяснило месячный рост цен резким увеличением стоимости свинины и свежих овощей, а также сезонными эффектами.

Хотя июльские показатели индекса потребительских были (ИПЦ) самыми высокими в стране за последние два года, Китай пока избежал резкого всплеска инфляции, отмеченного в других крупных экономиках, таких как США.

Цены производителей в Китае выросли на 4,2%, что меньше прогнозов, так как замедлению темпов роста способствовало снижение цен на топливо, цветные металлы и другие сырьевые товары.

«В целом инфляция ИПЦ остается ниже целевого показателя [Народного банка Китая], составляющего около 3%, что дает ему возможность сохранять мягкую денежно-кредитную политику, — объясняет экономист HSBC по Китаю Эрин Синь. — В условиях сохраняющейся неопределенности по поводу вспышек COVID-19, а также слабых настроений на рынке недвижимости мы ожидаем, что Народный банк Китая продолжит использовать количественные инструменты (то есть вливания ликвидности), чтобы поддержать восстановление экономики».