Ярославль, 10 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области принял решение об изъятии у АО «Ярославское АТП» 20 автобусов «ПАЗ» из-за долгов по лизинговым платежам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

yarregion.ru Ярославское АТП

Иск об изъятии «ПАЗов» подала «Межрегиональная лизинговая компания», на рассмотрении в арбитраже находятся еще два подобных исковых заявления. Владелец автобусов сообщил, что имеется просрочка по лизинговым платежам за технику, и уточнил, что областное автотранспортное предприятие не исполняет мировые соглашения, заключенные осенью 2021 года.

«Судом установлено, материалами дела подтверждено и ответчиком не оспорено, что акционерное общество «Ярославское автотранспортное предприятие» более двух раз подряд не вносило лизинговые платежи по договору. При этом лизингополучатель допускает просрочку уплаты лизинговых платежей систематически, не исполняя добровольно условия мирового соглашения», — отмечается в судебном решении.

Потому суд вынес решение об изъятии 20 «ПАЗов». «Ярославское АТП» обслуживает 4 автобусных маршрута в Ярославле и 29 пригородных и межрайонных маршрутов. На самом предприятии сообщили, что будут обжаловать вынесенное решение.

«Сложившаяся ситуация не отразится на качестве пассажирских перевозок в регионе. Работу мы будем выполнять в полном объеме. Мы планируем обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Параллельно ведем работу по заключению мирового соглашения с лизинговой компанией», — отметил генеральный директор АО «Ярославское АТП» Денис Пырлог.

Еще два иска об изъятии у «Ярославского АТП» взятой в лизинг техники арбитражный суд будет рассматривать 11 и 15 августа.