У «Ярославского АТП» из-за долгов изымают 20 автобусов
Ярославль, 10 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области принял решение об изъятии у АО «Ярославское АТП» 20 автобусов «ПАЗ» из-за долгов по лизинговым платежам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
Иск об изъятии «ПАЗов» подала «Межрегиональная лизинговая компания», на рассмотрении в арбитраже находятся еще два подобных исковых заявления. Владелец автобусов сообщил, что имеется просрочка по лизинговым платежам за технику, и уточнил, что областное автотранспортное предприятие не исполняет мировые соглашения, заключенные осенью 2021 года.
Потому суд вынес решение об изъятии 20 «ПАЗов». «Ярославское АТП» обслуживает 4 автобусных маршрута в Ярославле и 29 пригородных и межрайонных маршрутов. На самом предприятии сообщили, что будут обжаловать вынесенное решение.
Еще два иска об изъятии у «Ярославского АТП» взятой в лизинг техники арбитражный суд будет рассматривать 11 и 15 августа.