Китай вывел новую породу мясных коров
Пекин, 10 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Китай самостоятельно вывел новую породу крупного рогатого скота, которая повысит конкурентоспособность мясного животноводства страны, сообщила Китайская академия сельскохозяйственных наук, передает 10 августа агентство Синьхуа.
Ожидается, что порода коров «Хуаси», являющаяся плодом более чем четырех десятилетий исследований, будет обладать такими характеристиками, как быстрая скорость роста и высокая адаптивность. Крупный рогатый скот «Хуаси» можно выращивать в местах обитания как в северной, так и в южной частях Китая, при этом, по данным академии, взрослый бык весит около 900 кг.
Исследователи продолжат работать над селекцией, улучшат соответствующие технологические стандарты и построят племенные фермы национального уровня для крупного коров «Хуаси», сказал представитель академии Ли Цзюнья.