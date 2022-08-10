Пекин, 10 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Китай самостоятельно вывел новую породу крупного рогатого скота, которая повысит конкурентоспособность мясного животноводства страны, сообщила Китайская академия сельскохозяйственных наук, передает 10 августа агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР Корова

Ожидается, что порода коров «Хуаси», являющаяся плодом более чем четырех десятилетий исследований, будет обладать такими характеристиками, как быстрая скорость роста и высокая адаптивность. Крупный рогатый скот «Хуаси» можно выращивать в местах обитания как в северной, так и в южной частях Китая, при этом, по данным академии, взрослый бык весит около 900 кг.

Исследователи продолжат работать над селекцией, улучшат соответствующие технологические стандарты и построят племенные фермы национального уровня для крупного коров «Хуаси», сказал представитель академии Ли Цзюнья.