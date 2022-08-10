Оттава, 10 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. У канадской береговой охраны появилось новое судно CCGS La Poile Bay. Корабль был передан ещё в августе 2021 года, а в августе 2022 года введён в эксплуатацию. Судно является десятым из двадцати новых поисково-спасательных спасательных шлюпок, названных в честь географических заливов по всей Канаде. Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Канады.

Корабль береговой обороны HMCS «Брэндон» ВМС Канады

4 августа 2022 года парламентский секретарь министра рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Майк Келлоуэй официально ввел в эксплуатацию корабль канадской береговой охраны CCGS La Poile Bay.

Спасательные шлюпки специально спроектированы, оборудованы и укомплектованы экипажем для реагирования на поисково-спасательные происшествия на море. Эти суда могут находиться на расстоянии до 100 морских миль от берега, поддерживать постоянное состояние готовности и готовы отреагировать в момент получения сигнала бедствия.

Эти суда размещены по всей Канаде для оказания ключевых поисково-спасательных услуг, включая поиск на воде, реагирование на морские сигналы бедствия, а также помощь поврежденным судам.

Два военных корабля королевских ВМС Канады вышли из порта в Галифаксе, чтобы принять участие в операции Нанук.

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