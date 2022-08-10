Москва, 10 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Эстонские власти потворствуют тому, что осудило международное сообщество в лице ООН. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Эстонские власти находятся в противоречии с мировым сообществом. В частности, они полностью игнорируют прошлогоднюю резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, — речь идёт о практике о реабилитации нацизма, — где осуждается уничтожение памятников, перенос могил, незаконная эксгумация и так далее», — заявил Липаев.

«Весь этот набор того, чего осуждает мировое сообщество, в Эстонии осуществляется. Что, конечно, очень прискорбно. И, к сожалению, местные власти этому всячески содействуют», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.