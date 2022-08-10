Москва, 10 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Главнокомандующим украинскими войсками Валерий Залужный уже не просит, а требует от президента Украины Владимира Зеленского дать согласие на вывод войск и ряда населенных пунктов Донбасса. Об этом 10 августа заявил заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, связано это с резким ростом и без того больших потерь украинских войск в личном составе.

«Залужный потребовал от президента Украины вывода войск. Объяснил он это очень большими потерями. Причем у них нет логистики, чтобы поставлять боеприпасы в Соледар и Артемовск», — сказал Басурин.