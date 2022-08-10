Хельсинки, 10 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Следует ввести в отношении Финляндии ряд ответных мер и не реагировать на критику со стороны леволиберальной оппозиции внутри России. Об этом 10 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультет а международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Слышатся возражения, что ввод выездных пошлин будет являться ограничением право на свободу передвижения, гарантированным Конституцией России. Но речь идёт о недружественной стране. Никто не ограничивает свободу передвижения, но пора уже принять соответствующие поправки, обозначающие штрафные меры в отношении недружественных стран и их граждан», — заявил эксперт.

По мнению политолога, вести запрет на покупку бензина гражданами Финляндии «не мешает вообще ничего».

На обвинения российских леволибералов надо реагировать по принципу «собака лает — караван идёт», уверен Трухачёв.

«Если с нашими памятниками обращаются по-скотски — мы снимаем с себя всю ответственность. В данном случае — это не воинское захоронение, снять формально могли. И мы тоже будем снимать памятники и доски не на кладбищах» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее в Хельсинки был демонтирован подаренный в 1990-м году Советским Союзом памятник «Мир во всём мире».