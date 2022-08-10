Симферополь, 10 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате ЧП вблизи курортного поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма увеличилось до 13 человек, сообщили 10 августа в министерстве здравоохранения региона.

Yarnews.net Скорая помощь

Отмечается, что 10 человек, в том числе двое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

«Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение», — сообщили в министерстве.

Еще два человека самостоятельно добрались до городской больницы Симферополя, им была оказана необходимая помощь.

Напомним, что взрывы прогремели на военном аэродроме «Саки» днем 9 августа. По данным Министерства обороны РФ, причиной взрывов стала детонация авиационных боеприпасов, никакого стороннего огневого воздействия на склад боеприпасов на аэродроме не было.