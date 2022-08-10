Уфа, 10 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Премьер-министр БелоруссииРоман Головченко может прибыть в Уфу в сентябре 2022 года. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Роман Головченко. belta.by

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Назаров сообщил, что руководство Башкирии заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с Белоруссией.

Он сообщил, что в сентябре в Уфу может прибыть премьер-министр Белоруссии Роман Головченко для участия в работе всероссийского конгресса транспорта и строительства.

Назаров отметил, что в рамках форума планируется проведение демонстрации продукции белорусских предприятий.

«Обсудим наше сотрудничество и проведение форума регионов России и Белоруссии в Уфе в 2023 году», — в заключении сообщил премьер-министр правительства Башкирии.